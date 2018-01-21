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Диану Шурыгину отсчитали за неграмотность
Диана Шурыгина, которая стала известна по всей России из-за истории с изнасилованием, после своего обращения к подписчикам, решила закончить свой пост известной многим цитатой. Но в то же время знаменитость подверглась критическим замечаниям со стороны читателей за неверное использование формы слова «афоризм».

Диану Шурыгину отсчитали за неграмотность


Она написала, что данная «афоризма» как никогда, кстати, подходит к данному обстоятельству: «В чужом глазу соринку видишь, а в своем - бревна не замечаешь»,- именно так написала Диана Шурыгина. Подписчики тут же дали совет девушке выучить правила русского языка, упрекнув ее в безграмотности, так как читать такую чушь очень неприятно. Некоторые фолловеры уточнили, что «афоризм» имеет только в родительном падеже форму «афоризма», в то время как другие пользователи высказали, что ей еще нужно поучиться тому, чтобы красиво выстраивать свои изречения, ведь на передачах ей сложно связать два слова.

Сама девушка совершенно не обращает никакого внимания на недоброжелателей, но от случая к случаю может вступить с ними в словесную «перепалку» и не жалеет при этом грубых слов. Она недоумевает, как же много в ее жизни попадается глупых, порочных людей, которые вызывают у нее жалость. А тех людей, которые помогают ей, говорят слова поддержки, усиливают ее веру в себя, она благодарит и всегда общается с ними вежливо и культурно.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 19:15
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