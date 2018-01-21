В Оксфорде студенткам предоставили больше времени во время экзаменов

Первое англоязычное высшее учебное заведение Британии пошло на беспрецедентный шаг. Учёный совет Оксфордского университета предоставил девушкам-студенткам больше времени во время экзаменационного ответа по математике и информатике. Газета Sunday Times уточнила: сдающим выпускные экзамены по информатике и математике (при одинаковом объёме и сложности вопросов) были поставлены разные временные рамки. Так, студентам полагалось дать ответы в течение 90 минут, а вот студенткам позволялось подумать целых 105 минут.Столь революционное решение вызвало неоднозначную реакцию (отдельные преподаватели вузов назвали его «сексистким»), но имело под собой определённое обоснование. Руководство Оксфорда указало на двойной перевес студентов-математиков, получивших диплом с отличием, перед своими однокурсницами. Так, среди парней «отличников» оказалось 45,5%, а среди девушек-студенток – лишь 21,1%. Также учёный совет Оксфордского университета подвёл научную основу под свой неординарный шаг: девушки ощущают стресс в гораздо большей степени, когда им необходимо выполнять работу за ограниченный период времени.По данным британских СМИ, нововведение уже позволило студенткам Оксфорда улучшить экзаменационные результаты.