Клип Лободы “Твои глаза” набрал 100 млн просмотров на YouTube
Светлана Лобода, являющаяся известной певицей, в рамках Instagram предложила своим фолловерам угадать, какую новость она приготовила для них. Большинство подписчиков думают, что речь идет касательно 100 миллионов просмотров, которые в рамках YouTube собрал её видеоклип “Твои глаза”.
На видеохостинге видео на композицию “Твои глаза” появилось восьмого ноября 2016 года. Практически за два года клип просмотрели около 100 миллионов пользователей. Ролик получил 176 тысяч лайков и около 13 тысяч комментариев. Он стал одним из самых известных видеоклипов на странице исполнительницы песен Светланы Лободы.
Подписчики артистки отмечают, что идея ролика была такой новой и интересной, что он до сих пор привлекает к себе повышенное внимание слушателя, и именно поэтому собрал такое количество просмотров. Поклонники Светланы уверены, что её композиция “Парень” также побьет все рекорды по популярности и просмотрам.
На видеохостинге видео на композицию “Твои глаза” появилось восьмого ноября 2016 года. Практически за два года клип просмотрели около 100 миллионов пользователей. Ролик получил 176 тысяч лайков и около 13 тысяч комментариев. Он стал одним из самых известных видеоклипов на странице исполнительницы песен Светланы Лободы.
Подписчики артистки отмечают, что идея ролика была такой новой и интересной, что он до сих пор привлекает к себе повышенное внимание слушателя, и именно поэтому собрал такое количество просмотров. Поклонники Светланы уверены, что её композиция “Парень” также побьет все рекорды по популярности и просмотрам.