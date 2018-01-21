Психологи советуют воспринимать нелюбимую работу, как средство для достижения успеха

Психологами разработан комплекс советов для людей, не удовлетворенных своей работой. Время, пока они ищут работу с лучшими условиями труда, не увольняясь со старого рабочего места, лучше провести без впадания в депрессию и уныние.Рабочие обязанности на нелюбимом месте работы нужно воспринимать не как обузу, а сугубо как способ продвижения дальше, получения опыта и успеха.Психологи советуют относиться к работе, как к квесту или тестовому испытанию, которые нужно пройти для достижения более выгодных условий. Лучше всего, по их мнению, представить работу, как некий квест, который в итоге приведет к поставленной цели.Человек на невыгодной, не устраивающей его работе, должен определить для себя цели и сроки их достижения, и далее уже целенаправленно идти к ним.Также ученые советуют делать как можно более широкую рекламу своим профессиональным качествам для любых других потенциальных работодателей. Для этого рекомендуется прибегнуть к социальным сетям и специализированным сайтам для размещения своего резюме.