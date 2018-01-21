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Тарзан в Instagram показал голое тело после утренней разминки
Тарзан обнародовал в своём микроблоге Instagram новую публикацию. На снимке Сергей Глушко позирует перед зеркалом. При этом из одежды на супруге Наташи Королёвой только полотенце, которое прикрывает интимную часть его тела.

Тарзан в Instagram показал голое тело после утренней разминки

Сергей Глушко в рамках Instagram выложил новую фотографию, на которой он престал перед зеркалом в полотенце, которое прикрывает интимную часть его тела. Тарзан под фото пожелал всем доброго утра. Пользователи в свою очередь также ответили на приветствие супруга Наташи Королёвой встречным пожеланием хорошего дня.

Тарзан в Instagram показал голое тело после утренней разминки

Кроме этого, фанаты оставили множество комментариев касательно фигуры знаменитости. В адрес Сергея были написаны такие эпитеты, как «роскошный» и «совершенство». Пост Глушко в течение пяти часов сумел собрать около 1 200 отметок «Мне нравится».
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 20:20
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