Поклонники не узнали Надежду Мейхер в мусульманском наряде

Бывшая солистка группы «ВИА Гра», 35-летняя Надежда Мейхер-Грановская удивила поклонников: певица опубликовала в Instagram снимок в хиджабе. Многие не сразу узнали звезду в наряде восточной женщины, однако признались, что образ Надежде очень идет.«Восток дело тонкое! Вам очень идет! Прям мусульманка», «Вам очень хорошо в хиджабе! Впрочем чтобы Вы ни надели на себя — это всегда красиво, женственно, сексуально, гармонично, с тонким вкусом, вкусно!» — прокомментировали кадр подписчики артистки.Грановская раскрыла секрет. Это фото сделано на съемках фильма «Ничто не случается дважды» режиссера Оксаны Байрак. Действие картины разворачивается в 90-е годы, а затем продолжается спустя 20 лет.