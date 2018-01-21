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Поклонники не узнали Надежду Мейхер в мусульманском наряде
Экс солистка группы "ВИА Гра" надела паранджу

Бывшая солистка группы «ВИА Гра», 35-летняя Надежда Мейхер-Грановская удивила поклонников: певица опубликовала в Instagram снимок в хиджабе. Многие не сразу узнали звезду в наряде восточной женщины, однако признались, что образ Надежде очень идет.

Поклонники не узнали Надежду Мейхер в мусульманском наряде


«Восток дело тонкое! Вам очень идет! Прям мусульманка», «Вам очень хорошо в хиджабе! Впрочем чтобы Вы ни надели на себя — это всегда красиво, женственно, сексуально, гармонично, с тонким вкусом, вкусно!» — прокомментировали кадр подписчики артистки.

Грановская раскрыла секрет. Это фото сделано на съемках фильма «Ничто не случается дважды» режиссера Оксаны Байрак. Действие картины разворачивается в 90-е годы, а затем продолжается спустя 20 лет.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Анастасия Каминская Вчера, 18:30
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