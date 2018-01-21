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HMD Global собирается наделить смартфон Nokia пятью камерами
В Сети появились новости о том, что в скором времени компания HMD Global может выпустить смартфон Nokia, который хотят оснастить основным модулем с пятью камерами. Таким решением компания может возродить былое поколение камерофонов от финского бренда.

HMD Global собирается наделить смартфон Nokia пятью камерами


Сообщается, что на данный момент у компании HMD Global уже есть готовый прототип, но пока что руководство думает над тем, запускать ли девайс в массовое производство или нет. Исходя из этого, были сделаны выводы, если новинку решат запустить в продажу, то это случится не раньше конца нынешнего года.

Также отмечается, что при таком оснащении разработчикам придется создать безупречное ПО, чтобы оно позволило смартфону правильно включать в работу 5-камерный модульной основной камеры.

Если говорить о камерофонах Nokia, то стоит вспомнить модификацию 808 PureView, которая в свое время получила 41-мегапиксельную основную камеру.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 20:10
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