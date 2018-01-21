HMD Global собирается наделить смартфон Nokia пятью камерами

Сообщается, что на данный момент у компании HMD Global уже есть готовый прототип, но пока что руководство думает над тем, запускать ли девайс в массовое производство или нет. Исходя из этого, были сделаны выводы, если новинку решат запустить в продажу, то это случится не раньше конца нынешнего года.Также отмечается, что при таком оснащении разработчикам придется создать безупречное ПО, чтобы оно позволило смартфону правильно включать в работу 5-камерный модульной основной камеры.Если говорить о камерофонах Nokia, то стоит вспомнить модификацию 808 PureView, которая в свое время получила 41-мегапиксельную основную камеру.