Гузеева сообщила, что любовь к плохой погоде ей передалась от мамы

Последние зимние дни в столице Германии небо затянуто хмурыми дождевыми тучами. Это вынудило Гузееву погрузиться в воспоминания о том времени, когда она была еще слишком молода. Киноактриса предалась воспоминаниям о своей маме, которая, по заверению Ларисы Гузеевой чувствовала великую радость, когда в большой мороз, минус сорок градусов и сильнейшую метель возвращалась домой с работы к своим обожаемым деткам. Она всегда была уверена, что дома тепло, и от такого понимания ей становилось радостно на душе.Актриса сообщила, что любовь к пасмурной погоде ей передалась от мамы. А под фотографией всем своим подписчикам Гузеева пожелала семейного счастья и домашнего уюта.Поклонники сразу же отреагировали на ее пост и молниеносно начали оставлять комментарии. Обитатели Оренбурга поведали, что и у них в городе некоторое время назад были тридцатиградусные морозы. Поклонники Ларисы написали, что очень тщательно наблюдают за творчеством любимицы и стараются не пропускать не одной передачи, в которых она участвует.