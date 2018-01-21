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Гузеева сообщила, что любовь к плохой погоде ей передалась от мамы
Киноактриса и бессменная ведущая передачи "Давай поженимся" обнародовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram фотоснимок из Берлина. Под фото актриса сообщила, что пребывает в восторге от «плохой» погоды.

Гузеева сообщила, что любовь к плохой погоде ей передалась от мамы


Последние зимние дни в столице Германии небо затянуто хмурыми дождевыми тучами. Это вынудило Гузееву погрузиться в воспоминания о том времени, когда она была еще слишком молода. Киноактриса предалась воспоминаниям о своей маме, которая, по заверению Ларисы Гузеевой чувствовала великую радость, когда в большой мороз, минус сорок градусов и сильнейшую метель возвращалась домой с работы к своим обожаемым деткам. Она всегда была уверена, что дома тепло, и от такого понимания ей становилось радостно на душе.

Актриса сообщила, что любовь к пасмурной погоде ей передалась от мамы. А под фотографией всем своим подписчикам Гузеева пожелала семейного счастья и домашнего уюта.

Поклонники сразу же отреагировали на ее пост и молниеносно начали оставлять комментарии. Обитатели Оренбурга поведали, что и у них в городе некоторое время назад были тридцатиградусные морозы. Поклонники Ларисы написали, что очень тщательно наблюдают за творчеством любимицы и стараются не пропускать не одной передачи, в которых она участвует.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 20:00
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