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AuTuTu составил список самых копируемых смартфонов в 2017 году
Специалисты бенчмарка AuTuTu решили составить список смартфонов, которые чаще всего копировали в прошлом году. Таким образом, оказалось, что 2,6% мобильных устройств являются копиями популярных моделей смартфонов.

AuTuTu составил список самых копируемых смартфонов в 2017 году


Сообщается, что чаще всего в прошлом году копировались устройства компании Samsung. Так в большей мере этому были подвержены такие модификации как Galaxy S7 Edge Europe Edition и Galaxy S7 Edge. Также стоит отметить девайсы Galaxy S7 и Galaxy W2016.

Есть еще клоны смартфонов Galaxy W2017, Galaxy S7 Edge (США) и Galaxy S8+. В производстве таких устройств разработчики смогли даже достичь правильного сопоставления веса и размеров.

Не стоит забывать и за мобильные телефоны Apple. Смартфоны iPhone 7 Plus стали самыми копируемыми в прошлом году. Интересно, что клонированию также подвергались девайсы китайских компаний Xiaomi, Oppo и Huawei.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 19:30
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