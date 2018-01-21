AuTuTu составил список самых копируемых смартфонов в 2017 году

Сообщается, что чаще всего в прошлом году копировались устройства компании Samsung. Так в большей мере этому были подвержены такие модификации как Galaxy S7 Edge Europe Edition и Galaxy S7 Edge. Также стоит отметить девайсы Galaxy S7 и Galaxy W2016.Есть еще клоны смартфонов Galaxy W2017, Galaxy S7 Edge (США) и Galaxy S8+. В производстве таких устройств разработчики смогли даже достичь правильного сопоставления веса и размеров.Не стоит забывать и за мобильные телефоны Apple. Смартфоны iPhone 7 Plus стали самыми копируемыми в прошлом году. Интересно, что клонированию также подвергались девайсы китайских компаний Xiaomi, Oppo и Huawei.