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Стала известна реакция Кэтрин Зета-Джонс на обвинения её мужа в домогательствах
Актриса Кэтрин Зета-Джонс поддержала своего мужа, киноактера Майкла Дугласа, полностью приняв его сторону, после скандального сообщения его бывшей сотрудницы.

Стала известна реакция Кэтрин Зета-Джонс на обвинения её мужа в домогательствах


Якобы 32 года назад, как заявила Сьюзан Брэди, что Майкл Дуглас в ее присутствии позволял себе высказывать пошлые шутки, а в один момент даже занялся самоудовлетворением. Не решаясь больше находиться с актёром наедине через некоторое время она была вынуждена уволиться.

Стала известна реакция Кэтрин Зета-Джонс на обвинения её мужа в домогательствах


Британская актриса утверждает, что сам Дуглас ей сообщил об этом инциденте еще до того момента, пока эта информация появились в прессе. Она доверяет возлюбленному и считает, что он говорит правду, а что касается событий 80-х годов, то тогда они ещё не были знакомы с актёром. Актриса уверенна, что он делился от всего сердца и нет оснований ему не верить.

Стала известна реакция Кэтрин Зета-Джонс на обвинения её мужа в домогательствах


Она с супругом, уже не один год поддерживает движение против сексуального насилия.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Натали Авасова Вчера, 15:20
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