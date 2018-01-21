Стала известна реакция Кэтрин Зета-Джонс на обвинения её мужа в домогательствах

Якобы 32 года назад, как заявила Сьюзан Брэди, что Майкл Дуглас в ее присутствии позволял себе высказывать пошлые шутки, а в один момент даже занялся самоудовлетворением. Не решаясь больше находиться с актёром наедине через некоторое время она была вынуждена уволиться.Британская актриса утверждает, что сам Дуглас ей сообщил об этом инциденте еще до того момента, пока эта информация появились в прессе. Она доверяет возлюбленному и считает, что он говорит правду, а что касается событий 80-х годов, то тогда они ещё не были знакомы с актёром. Актриса уверенна, что он делился от всего сердца и нет оснований ему не верить.Она с супругом, уже не один год поддерживает движение против сексуального насилия.