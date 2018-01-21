В Таиланде жители заметили спрятанный в облаках НЛО

Не так давно, 14 января неподалеку от Тайшаньской горы в Таиланде местными жителями был замечен странный объект в небе. Объект, принятый таиландцами за НЛО, пряталось среди облаков.Об экстравагантном событии сообщил исследователь уфологии Скотт Уорринг.Приверженцы теории об инопланетных космических кораблях в атмосфере Земли уверены, что представители внеземных цивилизаций не просто так пытаются скрыть свое присутствие на нашей планете.Первая причина – руководство инопланетных космических организаций и правительства других планет не дают разрешения на исследования Земли и ее жителей. Все прилеты инопланетян – несанкционированные самовольные визиты отдельных «граждан» других планет и галактик и их частных организацией.Второй причиной является нежелание спугнуть землян и настроить их против себя, их целью является изучение нашей жизни.Уникальные кадры, запечатлевшие предположительный НЛО, сделал фотограф из Таиланда Лю Гоцзин. Он одним из первых обнаружил странную форму облака, которое излучало непонятный свет.Однако ученые утверждают, что такая форма облачных масс является всего лишь следствием повышенной влажности в горной местности, а не каким-либо инопланетным фактором.