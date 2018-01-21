В Сети появились данные о технических характеристиках смартфона-раскладушки Gionee W919
В Интернете были опубликованы технические данные о смартфоне-раскладушке Gionee W919. Устройство получило два дисплея - один под крышкой, а второй на внешней ее стороне.
Установленные с обеих сторон крышки дисплеи являются сенсорными. Диагональ таких экранов составляет 4,2 дюйма, а разрешение - 1280 × 720 пикселей, то есть HD. Внутри установлен 8-ядерный процессор с тактовой частотой 2,5 ГГц. Объем оперативной памяти составит 6 гигабайт, а количество памяти на встроенном носителе достигает отметки в 128 Гб.
Емкость аккумуляторной батареи предоставит пользователю 3 тысячи мАч заряда. Также стоит отметить, что основная камеру будет обладать 16-мегапиксельным разрешением, а фронтальная – 5-мегапиксельным. В программной основе окажется операционная система Android 7.0 Nougat.
Интересно, что на мировом рынке на сегодняшний день очень редко можно встретить подобные технологические решения.
Установленные с обеих сторон крышки дисплеи являются сенсорными. Диагональ таких экранов составляет 4,2 дюйма, а разрешение - 1280 × 720 пикселей, то есть HD. Внутри установлен 8-ядерный процессор с тактовой частотой 2,5 ГГц. Объем оперативной памяти составит 6 гигабайт, а количество памяти на встроенном носителе достигает отметки в 128 Гб.
Емкость аккумуляторной батареи предоставит пользователю 3 тысячи мАч заряда. Также стоит отметить, что основная камеру будет обладать 16-мегапиксельным разрешением, а фронтальная – 5-мегапиксельным. В программной основе окажется операционная система Android 7.0 Nougat.
Интересно, что на мировом рынке на сегодняшний день очень редко можно встретить подобные технологические решения.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 19:00