Андрей Денисов признался, что часто разочаровывался в девушках

"А я все равно верю, надеюсь и жду особенную! Возможно, все эти испытания и попытки - всего лишь опыт перед чем-то действительно настоящим", - добавил Андрей.

К слову, пока удача не желает поворачиваться к парню лицом, в связи с чем он по-прежнему пребывает в активном поиске.При этом Денисов признался, что в последнее время часто разочаровывался в представительницах прекрасной половины.Однако разочаровываться окончательно Денисов не торопится, веря в то, что рано или поздно его мечта сбудется - он найдёт свою любовь.Напомним, что Денисов не захотел идти за ворота вместе с Кохно, когда девушку изгнали прямо в день рождения.