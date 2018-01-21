Андрей Денисов признался, что часто разочаровывался в девушках
Бывший молодой человек Марии Кохно Андрей Денисов заявил, что прибыл на "Дом-2" с одной целью - найти свою любовь.
К слову, пока удача не желает поворачиваться к парню лицом, в связи с чем он по-прежнему пребывает в активном поиске.
При этом Денисов признался, что в последнее время часто разочаровывался в представительницах прекрасной половины.
Однако разочаровываться окончательно Денисов не торопится, веря в то, что рано или поздно его мечта сбудется - он найдёт свою любовь.
Напомним, что Денисов не захотел идти за ворота вместе с Кохно, когда девушку изгнали прямо в день рождения.
К слову, пока удача не желает поворачиваться к парню лицом, в связи с чем он по-прежнему пребывает в активном поиске.
При этом Денисов признался, что в последнее время часто разочаровывался в представительницах прекрасной половины.
Однако разочаровываться окончательно Денисов не торопится, веря в то, что рано или поздно его мечта сбудется - он найдёт свою любовь.
"А я все равно верю, надеюсь и жду особенную! Возможно, все эти испытания и попытки - всего лишь опыт перед чем-то действительно настоящим", - добавил Андрей.
Напомним, что Денисов не захотел идти за ворота вместе с Кохно, когда девушку изгнали прямо в день рождения.