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Андрей Денисов признался, что часто разочаровывался в девушках
Бывший молодой человек Марии Кохно Андрей Денисов заявил, что прибыл на "Дом-2" с одной целью - найти свою любовь.

К слову, пока удача не желает поворачиваться к парню лицом, в связи с чем он по-прежнему пребывает в активном поиске.

Андрей Денисов признался, что часто разочаровывался в девушках

При этом Денисов признался, что в последнее время часто разочаровывался в представительницах прекрасной половины.

Однако разочаровываться окончательно Денисов не торопится, веря в то, что рано или поздно его мечта сбудется - он найдёт свою любовь.

"А я все равно верю, надеюсь и жду особенную! Возможно, все эти испытания и попытки - всего лишь опыт перед чем-то действительно настоящим", - добавил Андрей.

Напомним, что Денисов не захотел идти за ворота вместе с Кохно, когда девушку изгнали прямо в день рождения.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 14:23
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