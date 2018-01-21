59-летнюю Шэрон Стоун застали с молодым избранником

Голливудская звезда Шэрон Стоун была в браке два раза. Три года она была со сценаристом Майклом Гринбургом, а в 1998 году вышла замуж за Фила Бронштейна. Но спустя некоторого времени пара расторгла брак. Сейчас девушка сама воспитывает своих детей: 17-летнего Роэна, 12-летнего Лэрда и 11-летнего Куинна.Личная жизнь голливудской звезды вроде налаживается. Недавно Шэрон Стоун заметили в компании молодого человека. Фотографы засняли пару после премьеры сериала «Мозаика».Шэрон и мужчина, имя которого пока неизвестно, не стеснялись позировать перед камерами фотографов: молодой человек актрисы с нежностью обнимал ее, а затем нежно поцеловал.