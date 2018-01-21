Эксперты дали советы касательно использования смартфона во время сильных морозов

Известно, что на сильном морозе сенсор частично перестает реагировать на касания пользователя. Кроме того литий-ионные аккумуляторы, которые установлены на многих мобильных девайсах имеют свойство быстро терять заряд даже несмотря на то, что они обладают некоторым уровнем стойкости к перепадам температуры. Вследствие этого стоит использовать специальные чехлы для мобильных телефонов, а также перчатки, которые обладают специальными тактильные сенсоры. Все это позволит безболезненно и быстро работать со смартфоном в мороз.Помимо этого предлагается пользоваться голосовыми ассистентами от таких компаний как Google или Apple. Подобные программы позволят работать со смартфоном, не доставая при этом его из кармана. Для этого также пригодится гарнитура с микрофоном.