Оскорбленная Анна Семенович ответила недоброжелателям

Российскую исполнительницу песен начали критиковать в соцсети Instagram. Похоже, не всем подписчикам нравится то, как артистка подписывает свои снимки. Один из пользователей сказал, что шаблоны в высказывания Семенович ему уже очень надоели. Однако другой заступился за ведущую. Пользователь написал, что он не имеет права оценивать кто умный, а кто нет. Позже сама Анна одним комментарием буквально врезала злопыхателям.Она дала недовольным комментаторам дельный совет, заявив, что они могут отписаться, при этом не раздражаясь из-за неё. Произошедшее исполнительницу песен совсем не огорчило. Она продолжает обнародовать множество публикаций в социальной сети. На днях артистка похвасталась, как хорошо она отдыхает в фешенебельной гостинице в ОАЭ.