АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Северные бесы: Икотка всегда считалась неизлечимой болезнью и возникала после подселения темной сущности
EUR 69.40 USD 56.59
Курс валют на 20.01.2018

Оскорбленная Анна Семенович ответила недоброжелателям
Анна Семенович, являющаяся знаменитой отечественной певицей и телеведущей, ответила в Сети недоброжелателям. Скорей всего, один из комментариев к фото сильно задел звезду.

Оскорбленная Анна Семенович ответила недоброжелателям

Российскую исполнительницу песен начали критиковать в соцсети Instagram. Похоже, не всем подписчикам нравится то, как артистка подписывает свои снимки. Один из пользователей сказал, что шаблоны в высказывания Семенович ему уже очень надоели. Однако другой заступился за ведущую. Пользователь написал, что он не имеет права оценивать кто умный, а кто нет. Позже сама Анна одним комментарием буквально врезала злопыхателям.

Она дала недовольным комментаторам дельный совет, заявив, что они могут отписаться, при этом не раздражаясь из-за неё. Произошедшее исполнительницу песен совсем не огорчило. Она продолжает обнародовать множество публикаций в социальной сети. На днях артистка похвасталась, как хорошо она отдыхает в фешенебельной гостинице в ОАЭ.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 18:20
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
ZTE Axon 7 получит новую версию ОС Android Oreo
Игра о затонувшей подлодке "Курск" будет иметь
В Instagram появится новая функция отслеживания
Стивен Кинг предложил новую идею для сериала
Физики Китая разрабатывают спутниковый «квантовый
Никита Джигурда решил оставить старших детей без
Просмотреть все новости