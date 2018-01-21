В Интернете всплыли фотографии клона Samsung Galaxy S9+

Так на фотографиях видно, что задняя панель сделана из пластика, покрытого глянцем. Там же расположена двойная основная камера, а чуть ниже нее имеется дактилоскопический сканер. Не забыли разработчики и про вспышку для камеры.Как бы там ни было, передняя панель все-таки имеет недоработки, которые и выдают клона Samsung Galaxy S9+. Эксперты считают, что качество оформления лицевой панели остается на недоработанном уровне. В частности выделяют недостаточные закругления по краям дисплея. Такие же детали имеются у смартфона Galaxy S8.Напомним, что презентация Galaxy S9 должна состояться в конце февраля в рамках мероприятия NWC 2018.