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В Интернете всплыли фотографии клона Samsung Galaxy S9+
В сети Интернет появились снимки копии смартфона Samsung Galaxy S9+. На опубликованных фотографиях можно увидеть, что разработчики попытались максимально передать все детали дизайна будущей южнокорейской новинки, но все же некоторые недочеты бросаются в глаза.

В Интернете всплыли фотографии клона Samsung Galaxy S9+


Так на фотографиях видно, что задняя панель сделана из пластика, покрытого глянцем. Там же расположена двойная основная камера, а чуть ниже нее имеется дактилоскопический сканер. Не забыли разработчики и про вспышку для камеры.

Как бы там ни было, передняя панель все-таки имеет недоработки, которые и выдают клона Samsung Galaxy S9+. Эксперты считают, что качество оформления лицевой панели остается на недоработанном уровне. В частности выделяют недостаточные закругления по краям дисплея. Такие же детали имеются у смартфона Galaxy S8.

Напомним, что презентация Galaxy S9 должна состояться в конце февраля в рамках мероприятия NWC 2018.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 17:50
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