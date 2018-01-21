В Интернете всплыли фотографии клона Samsung Galaxy S9+
В сети Интернет появились снимки копии смартфона Samsung Galaxy S9+. На опубликованных фотографиях можно увидеть, что разработчики попытались максимально передать все детали дизайна будущей южнокорейской новинки, но все же некоторые недочеты бросаются в глаза.
Так на фотографиях видно, что задняя панель сделана из пластика, покрытого глянцем. Там же расположена двойная основная камера, а чуть ниже нее имеется дактилоскопический сканер. Не забыли разработчики и про вспышку для камеры.
Как бы там ни было, передняя панель все-таки имеет недоработки, которые и выдают клона Samsung Galaxy S9+. Эксперты считают, что качество оформления лицевой панели остается на недоработанном уровне. В частности выделяют недостаточные закругления по краям дисплея. Такие же детали имеются у смартфона Galaxy S8.
Напомним, что презентация Galaxy S9 должна состояться в конце февраля в рамках мероприятия NWC 2018.
Так на фотографиях видно, что задняя панель сделана из пластика, покрытого глянцем. Там же расположена двойная основная камера, а чуть ниже нее имеется дактилоскопический сканер. Не забыли разработчики и про вспышку для камеры.
Как бы там ни было, передняя панель все-таки имеет недоработки, которые и выдают клона Samsung Galaxy S9+. Эксперты считают, что качество оформления лицевой панели остается на недоработанном уровне. В частности выделяют недостаточные закругления по краям дисплея. Такие же детали имеются у смартфона Galaxy S8.
Напомним, что презентация Galaxy S9 должна состояться в конце февраля в рамках мероприятия NWC 2018.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 17:50