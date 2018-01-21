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Принц Уильям побрился по совету парикмахера Кейт Миддлтон
Внука королевы Великобритании Елизаветы II обрили "под ноль"

Британский принц удивил новой ультракороткой стрижкой во время встречи с пациентами детского госпиталя в Лондоне: голова Уильяма была обрита практически "под ноль". Новая прическа обошлась Уильяму в 180 фунтов. А сделал он ее прямо в Кенсингтонском дворце по совету парикмахера его жены Кейт Миддлтон - Ричарда Уорда.

Принц Уильям побрился по совету парикмахера Кейт Миддлтон
Принц Уильям побрился по совету парикмахера Кейт Миддлтон


Поклонники королевской семьи тут же наградили Уильяма комплиментами в Твиттере.
"Прекрасно! Если на голове и так не много волос - лучше быть честным! Ты лучший!" - пишут пользователи.

Уильям никогда не отличался пышной шевелюрой, а его родственники всегда подтрунивали над ним по этому поводу.

Уильям полысел еще в 12 лет,
- с юмором заметил несколько лет назад его брат, принц Гарри, во время беседы с ветераном Второй мировой войны на Барбадосе.

Отец Уильяма, принц Чарльз, пошутил над сыном даже во время свадебного завтрака Уильяма и Кейт.

"Проблема в том, что когда ты становишься старше, твои дети перегоняют тебя по росту, так что им становится видна твоя лысина. Впрочем, в моем случае я уже вижу его лысину", - сказал принц Чарльз в своей речи.

На что Уильям ответил: Тебе удалось это раньше, чем Гарри. Сам Уильям к тому, что у него редеют волосы, всегда относился с юмором. Вы на мне много не заработаете, - сказал он как-то парикмахеру Тэзу Кабриа, когда зашел в кафе рядом с его салоном.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Анастасия Каминская Вчера, 14:24
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