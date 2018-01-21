Rocket Lab успешно запустила три спутника и ракету Electron

Миссия по запуску данной ракеты проводилась на территории Новой Зеландии, на полуострове Махия. Достижение нужной орбиты состоялось уже через 8 минут 31 секунду после начала работы двигателей на стартовой площадке. Отрыв от стартового стола был зафиксирован в 14:43 по местному времени, то есть в 5:43 по мск.Известно, что спутники, которые были установлены на борту ракеты Electron, принадлежат компаниям Spire и Planet Lab. Так первое предприятие вывело на орбиту два устройства для отслеживания кораблей и прогнозов погоды. Вторая компания вывела один спутник, который станет делать фотографии планеты из космоса.Стоит напомнить, что это уже вторая попытка запуска сверхлегкой ракеты-носителя Electron в исполнении Rocket Lab. Интересно, что двигатель носителя сделан на 3D-принтере.