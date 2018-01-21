Анастасия Квитко появилась в вызывающем образе без нижнего белья
Российская модель Анастасия Квитко, больше известна для многих как «русская Ким Кардашьян», обладающая пышными формами. Девушка занимается рекламой белья, одежды и питания для спортсменов и естественно с завидной регулярностью радует поклонников своими снимками очень откровенного характера. Вот и в этот раз красотка выставила фото на всеобщее обозрение в вызывающем платье. Но главной изюминкой этого образа стало то, что девушка решила не одевать нижнее белье.
На данной фотографии Анастасия позирует в модном направлении уходящего года. Это платье, юбка у которого складывается из двух деталей, которые закрывают фигуру спереди и сзади. В таких нарядах уже успели покрасоваться на различных мероприятиях, как звезды отечественной эстрады, так и зарубежные знаменитости. Поэтому, исходя из подобранного образа, девушка вынуждена была отказаться от нижнего белья в угоду красоте.
Представленный облик поклонникам пришелся по душе, и они по достоинству его оценили. За очень короткий промежуток времени этот снимок облетел весь интернет и сумел насобирать тысячи положительных комментариев и приятных комплиментов.
Но выйти на публику в подобном платье желающих не оказалось, так как для него необходима специфическая фигура.
На данной фотографии Анастасия позирует в модном направлении уходящего года. Это платье, юбка у которого складывается из двух деталей, которые закрывают фигуру спереди и сзади. В таких нарядах уже успели покрасоваться на различных мероприятиях, как звезды отечественной эстрады, так и зарубежные знаменитости. Поэтому, исходя из подобранного образа, девушка вынуждена была отказаться от нижнего белья в угоду красоте.
Представленный облик поклонникам пришелся по душе, и они по достоинству его оценили. За очень короткий промежуток времени этот снимок облетел весь интернет и сумел насобирать тысячи положительных комментариев и приятных комплиментов.
Но выйти на публику в подобном платье желающих не оказалось, так как для него необходима специфическая фигура.