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Анастасия Квитко появилась в вызывающем образе без нижнего белья
Российская модель Анастасия Квитко, больше известна для многих как «русская Ким Кардашьян», обладающая пышными формами. Девушка занимается рекламой белья, одежды и питания для спортсменов и естественно с завидной регулярностью радует поклонников своими снимками очень откровенного характера. Вот и в этот раз красотка выставила фото на всеобщее обозрение в вызывающем платье. Но главной изюминкой этого образа стало то, что девушка решила не одевать нижнее белье.

Анастасия Квитко появилась в вызывающем образе без нижнего белья


На данной фотографии Анастасия позирует в модном направлении уходящего года. Это платье, юбка у которого складывается из двух деталей, которые закрывают фигуру спереди и сзади. В таких нарядах уже успели покрасоваться на различных мероприятиях, как звезды отечественной эстрады, так и зарубежные знаменитости. Поэтому, исходя из подобранного образа, девушка вынуждена была отказаться от нижнего белья в угоду красоте.

Представленный облик поклонникам пришелся по душе, и они по достоинству его оценили. За очень короткий промежуток времени этот снимок облетел весь интернет и сумел насобирать тысячи положительных комментариев и приятных комплиментов.

Но выйти на публику в подобном платье желающих не оказалось, так как для него необходима специфическая фигура.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 16:50
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