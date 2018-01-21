Возлюбленная Криштиану Роналду показала, как справляется с тремя детьми





Криштиану Роналду — многодетный отец. Футболист воспитывает четырех детей, трое из которых еще совсем маленькие. Недавно спортсмен стал отцом в четвертый раз: его возлюбленная Джорджина Родригес родила дочь, которую счастливые родители назвали Аланой.В Instagram 22-летняя Джорджина опубликовала снимок, на котором она запечатлена сразу с тремя детьми: Аланой и близнецами Евой и Матео, деток Роналду родила суррогатная мать. Джорджина вместе с детьми лежит на игровом коврике и у нее явно получается находить общий язык сразу с тремя малышами!Но у поклонников другое мнение на этот счет. Они отказываются верить в то что любимая Криштиану Роналду сама ухаживает за детьми.