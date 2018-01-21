В ближайшие дни на Земле начнется геомагнитный шторм

На данный момент ученые классифицируют магнитную бурю как G1. Таким образом, этот показатель характеризует будущее явление как не очень опасное. Несмотря на это операторам сотовой связи и другим компаниям все же стоит переживать по поводу аппаратуры. Солнечный ветер может вывести из строя многие аппараты, которые вращаются на орбите нашей планеты.Как бы там ни было, магнитные бури также всегда дают возможность пронаблюдать сияние на полюсах Земли. Именно поэтому уже через несколько дней жители приполярных районов смогут увидеть сияние во всей его красе.Остальные последствия на данный момент не известны, но эксперты над этим работают.