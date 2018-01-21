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Андрей Бедняков и Настя Короткая показали свою дочь
Андрей Бедняков со своей супругой и дочкой в данное время отдыхают на Мальдивах. Пара редко показывает фанатам свою наследницу, однако в этот раз Настя обнародовала публикацию с дочкой Ксенией. На снимке девочка показывает язык, а её родители выглядят очень счастливыми.

Андрей Бедняков и Настя Короткая показали свою дочь

Телеведущий Андрей Бедняков даже после ухода из телешоу «Орел и Решка» продолжает активно путешествовать. Однако сейчас он это делает не с операторами, а в компании своей семьи. Недавно Бедняков, его жена Настя и их дочка Ксения приехали отдыхать на Мальдивские острова. Теперь пара выкладывает умопомрачительные фото с этого всеми желанного курорта.

Короткая очень редко показывает общественности свою дочь. Но в этот раз она сделала исключение, опубликовав семейный снимок, на котором в том числе изображена и Ксения. Пост Насти за двадцать два часа собрал свыше 48 тысяч лайков и около 250 комментариев.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 17:30
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