Андрей Бедняков и Настя Короткая показали свою дочь

Телеведущий Андрей Бедняков даже после ухода из телешоу «Орел и Решка» продолжает активно путешествовать. Однако сейчас он это делает не с операторами, а в компании своей семьи. Недавно Бедняков, его жена Настя и их дочка Ксения приехали отдыхать на Мальдивские острова. Теперь пара выкладывает умопомрачительные фото с этого всеми желанного курорта.Короткая очень редко показывает общественности свою дочь. Но в этот раз она сделала исключение, опубликовав семейный снимок, на котором в том числе изображена и Ксения. Пост Насти за двадцать два часа собрал свыше 48 тысяч лайков и около 250 комментариев.