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Стас Пьеха перестал смотреть телевизор
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram исполнитель Стас Пьеха поведал о том, что приблизительно девять лет назад принял решение не смотреть телевизор.

Стас Пьеха перестал смотреть телевизор


По заверению Стаса, это не специально продуманное решение, а появилось оно спонтанно. Дело в том, что на определенном жизненном этапе он перестал воспринимать те сведения, которые исходили с «голубого экрана». Для него «телеящик» стал отрицательным героем, поскольку эта область удалила представление о человеческом факторе, потеряла идеи и религиозные принципы.

А чтобы всегда быть в курсе последних событий, исполнитель разработал свое уведомительное поле, которое со временем становится все меньше. Стас Пьеха отметил, что с помощью всего этого он оградил себя от чрезмерных и ненужных потрясений, которые несут только вред и расстраивают его душевное состояние.

Поклонники полностью согласились со своим любимчиком и написали, что вместо обзора телевизора можно поговорить и приятно провести время с пользой для души за чашечкой ароматного чая. Некоторые подписчики тоже отказались от просмотров, отдав предпочтение только лишь детским каналам.

А недоброжелатели обвинили Стаса Пьеху в неискренности, поскольку как можно не смотреть телевизор, когда сам постоянно снимается в телевизионных передачах.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 16:20
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