Toyota оснастит свои электрокары роторными двигателями от Mazda

Компания Toyota в настоящее время активно занимается разработкой автоматической платформы с автономными технологиями. Наряду с увеличением запаса хода инженеры рассматривают возможность установить роторный двигатель Mazda, который дополнит электрический агрегат.Роторные моторы Mazda намерены устанавливать на машины созданные на автономной платформе e-Paallet. Эту платформу представили в этом месяце на выставке CES-2018. Эксперты пророчат новой платформе большое будущее, так как на ней можно строит грузовые беспилотники, передвижные магазины или закусочные, а также много других машин.Отмечается, что применение роторных агрегатов позволит с большей эффективностью использовать автономные системы.