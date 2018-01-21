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Toyota оснастит свои электрокары роторными двигателями от Mazda
Руководство японского автоконцерна обратило внимание на роторные двигатели Mazda. В будущем их могут применять на электрокарах компании Toyota в качестве генератора для зарядки аккумуляторной батареи.

Toyota оснастит свои электрокары роторными двигателями от Mazda


Компания Toyota в настоящее время активно занимается разработкой автоматической платформы с автономными технологиями. Наряду с увеличением запаса хода инженеры рассматривают возможность установить роторный двигатель Mazda, который дополнит электрический агрегат.

Роторные моторы Mazda намерены устанавливать на машины созданные на автономной платформе e-Paallet. Эту платформу представили в этом месяце на выставке CES-2018. Эксперты пророчат новой платформе большое будущее, так как на ней можно строит грузовые беспилотники, передвижные магазины или закусочные, а также много других машин.

Отмечается, что применение роторных агрегатов позволит с большей эффективностью использовать автономные системы.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 16:40
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