Натали Портман призналась, что стала жертвой сексуального терроризма в 13 лет

Натали Портман примкнула к многочисленным звездным особам во всем мире, которые в какой-то период жизни пострадали от сексуального насилия. Знаменитость участвовала в марше Women, прошедший в Лос-Анджелесе в начале текущего года. Здесь женщины всего мира смогли без опаски рассказать о сексуальном насилии. Портман также призналась, что в 13-летнем возрасте после исполнения главной роли в фильме «Леон» стала жертвой сексуального терроризма со стороны СМИ и поклонников.Актриса регулярно получала письма от поклонников, одним из которых был педофил, описывающий в своих письмах сексуальные фантазии со знаменитой девочкой-подростком. С тех пор, признается Натали, она не участвует в постельных сценах и контролирует свой внешний вид, дабы не провоцировать маньяков.