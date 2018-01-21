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Натали Портман призналась, что стала жертвой сексуального терроризма в 13 лет
Известная голливудская актриса Натали Портман призналась, что стала жертвой сексуального насилия в 13 лет. После культовой киноленты «Леон» звезда, будучи подростком, получала угрозы от маньяков и педофилов.

Натали Портман призналась, что стала жертвой сексуального терроризма в 13 лет


Натали Портман примкнула к многочисленным звездным особам во всем мире, которые в какой-то период жизни пострадали от сексуального насилия. Знаменитость участвовала в марше Women, прошедший в Лос-Анджелесе в начале текущего года. Здесь женщины всего мира смогли без опаски рассказать о сексуальном насилии. Портман также призналась, что в 13-летнем возрасте после исполнения главной роли в фильме «Леон» стала жертвой сексуального терроризма со стороны СМИ и поклонников.

Актриса регулярно получала письма от поклонников, одним из которых был педофил, описывающий в своих письмах сексуальные фантазии со знаменитой девочкой-подростком. С тех пор, признается Натали, она не участвует в постельных сценах и контролирует свой внешний вид, дабы не провоцировать маньяков.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 16:00
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