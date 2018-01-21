Эксперты рекомендуют приобретать авто до февраля из-за роста утилизационного сбора

Эксперты автомобильного рынка настоятельно рекомендуют приобретать авто уже в оставшиеся дни января, потому что с февраля будет увеличен утилизационный сбор на 90%. Это коснется наиболее востребованных автомобилей - с объемом цилиндров до двух литров. И это "утяжеление" цены будет распределено в зависимости от "объема двигателя": до 1 л составит прибавка в 16%; до 3-х л более 48%; для коммерческих ТС - 15%; для «ГАЗелей» и других малотоннажных грузовиков не более 52%. Для двигателей от 3 литров эта ставка будет пока неизменной.Элитный сегмент также подорожает, в зависимости от мощности мотора: от 300 до 400/с - до 320 тыс. рублей; до 500 л/с - 420 тыс. рублей; свыше 500 л/с - 442 тыс. рублей прибавки. Подорожает и топливо, причем 2 раза в этом году: летом и в конце года.