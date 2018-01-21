Рианна с арабом скрывается от папарацци

Однако, желание Рианны и настырность папарацци – две большие разницы: в конце концов, парочку «засветили» в Париже.Несмотря на то, что 29-летняя певица подъехала к отелю в микроавтобусе с тонированными стеклами, а Хассан – на подобном транспорте, информированные папарацци уже знали адрес того отеля. Спустя некоторое время молодые люди соизволили выйти на балкон, ибо, подумали, что зашли в номер в статусе инкогнито. Но тут же получили в лицо целую серию щелчков фотоаппаратных затворов.Стоит добавить, Рианна прибыла в зимнюю Францию из всегда летнего Барбадоса. Но не с отдыха, а присутствовала там на невеселом мероприятии – похоронах своей двоюродной сестры.