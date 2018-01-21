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В ОАЭ начались продажи уникального седана Alpina B5 Bi-Turbo
В Abu Dhabi на продажу выставили уникальную версию седана типа Alpina B5 Bi-Turbo.

В ОАЭ начались продажи уникального седана Alpina B5 Bi-Turbo

Знаменитый в Объединенных Арабских Эмиратах дилерский центр BMW Abu Dhabi Motors начал продавать лазурную версию седана Alpina B5 Bi-Turbo. Транспортное средство развивающейся компании Alpina было создано на базе седана BMW M5 новой генерации. Под капотом автомобиля установлен доработанный силовой агрегат, который может генерировать 608 лошадиных сил. При этом крутящий момент достигает 800 Нм. Мощность данного транспортного средства больше на 8 лошадиных сил в сравнении со стандартной версией BMW M5.

Как стало известно, B5 Bi-Turbo уступает в разгоне до первой сотни на 0,1 секунду. При этом версия выигрывает у данного авто в максимальной скорости. В данном случае показатель составляет 330 км/час. Необходимо напомнить, что в данном дилерском центре раньше выставили на продажу современную версию седана BMW M3. Авто имеет прозвище «лягушонок».
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Добавил: tantan61 Вчера, 15:20
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