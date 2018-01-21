Стартовали продажи обновленного кроссовера Zotye T600 Coupe

Кроссовер T600 Coupe 2018 года получил дополнительные шторки безопасности, модернизированный мультимедийный комплекс с сенсорным дисплеем более крупного размера и поддержкой смартфонов, тормозные суппорты с логотипами бренда, систему предотвращения фронтальных столкновений и беспроводной зарядкой для гаджетов.В моторную гамму кроссовера входят бензиновые турбомоторы ёмкостью 1,5 и 1,8 литра мощностью 162 и 177 лошадиных сил. В качестве трансмиссии предложена «механика» или робот с двойным сцеплением. Автомобиль комплектуется только переднеприводной системой.Стоимость обновлённого автомобиля T600 Coupe стартует от 86 800 юаней, а за «топовую» модификацию придётся заплатить 146 800 юаней.