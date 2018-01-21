Инженеры создали микроскопы, позволяющие не раздавить наноробота
Инженеры создали микроскопы, которые позволяют не раздавить наноробота в процессе производства. Мельчайшие механизмы смогут работать внутри организма человека, вовремя сообщая о различных отклонениях в норме.
Материалы для производства нанороботов очень хрупкие: графен, нанотрубки, белки. Для создания полноценных устройств необходимы сверхчувствительные микроскопы, способные произвести мельчайшего робота, придав ему нужной силы импульс для работы. Российские инженеры применяют в своей работе атомно-силовой микроскоп, работающий на уровне электронных оболочек атомов.
Известно, что при взаимном приближении атомы отталкиваются, а на больших дистанциях, наоборот, притягиваются. Данный физический алгоритм используют при создании роботов, когда игла-наконечник микроскопа при сближении изгибается. Игла мягко корректирует механизм, совершая необходимые манипуляции.
Материалы для производства нанороботов очень хрупкие: графен, нанотрубки, белки. Для создания полноценных устройств необходимы сверхчувствительные микроскопы, способные произвести мельчайшего робота, придав ему нужной силы импульс для работы. Российские инженеры применяют в своей работе атомно-силовой микроскоп, работающий на уровне электронных оболочек атомов.
Известно, что при взаимном приближении атомы отталкиваются, а на больших дистанциях, наоборот, притягиваются. Данный физический алгоритм используют при создании роботов, когда игла-наконечник микроскопа при сближении изгибается. Игла мягко корректирует механизм, совершая необходимые манипуляции.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Вчера, 14:50