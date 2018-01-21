АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Северные бесы: Икотка всегда считалась неизлечимой болезнью и возникала после подселения темной сущности
EUR 69.40 USD 56.59
Курс валют на 20.01.2018

Сергей Коршунов: Россия хочет покорить мир органическим зерном
Россия может за счет экспорта органических продуктов получать ежегодно свыше четверти миллиарда долларов. В этом направлении будет работать новый закон, представленный правительству отраслевым ведомством - Минсельхозом.

Минсельхоз представил правительству законопроект о создании сектора органического сельского хозяйства. В документе определены принципы производства, полномочия органов власти и регуляции работы местной власти в этом процессе. Также он предоставляет правовые механизмы для развития нового сегмента аграрной отрасли. По прогнозам ведомства, Россия займет до четверти рынка органических продуктов из-за большого количества не освоенных земель не испорченной химией.

Об этом сообщил Дмитрий Медведев, сказав: «Необходимо эффективно использовать земельные ресурсы, поощрять местных фермеров, которые готовы их возделывать». "Наша задача – успеть прыгнуть в этот поезд нового направления развития сельскохозяйственного производства», – провозгласил Сергей Коршунов, глава правления Союза органического земледелия .

Сергей Коршунов: Россия хочет покорить мир органическим зерном
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 12:30
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Студенты из Тюмени проходят практику в Сочи
Great Wall вывела на рынок новый кроссовер Haval
Эксперты назвали ТОП-3 самых популярных китайских
Samsung разблокирует FM-радио на своих гаджетах
Ford снизил цены на обновленный кроссовер Kuga в
Сергей Коршунов: Россия хочет покорить мир
Просмотреть все новости