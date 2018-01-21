Сергей Коршунов: Россия хочет покорить мир органическим зерном

Минсельхоз представил правительству законопроект о создании сектора органического сельского хозяйства. В документе определены принципы производства, полномочия органов власти и регуляции работы местной власти в этом процессе. Также он предоставляет правовые механизмы для развития нового сегмента аграрной отрасли. По прогнозам ведомства, Россия займет до четверти рынка органических продуктов из-за большого количества не освоенных земель не испорченной химией.Об этом сообщил Дмитрий Медведев, сказав: «Необходимо эффективно использовать земельные ресурсы, поощрять местных фермеров, которые готовы их возделывать». "Наша задача – успеть прыгнуть в этот поезд нового направления развития сельскохозяйственного производства», – провозгласил Сергей Коршунов, глава правления Союза органического земледелия .