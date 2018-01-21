Британские специалисты создали одноразовый тест для проверки качества воды
Специалисты из Университета Бата, Великобритания, создали простой и в тот же момент уникальный одноразовый тест для проверки качества питьевой воды. Теперь потребитель сможет определить пригодность воды с помощью лакмусовой полоски, способной реагировать на вредные вещества, содержащиеся в ней.
Британские специалисты нанесли на тестовую полоску несколько слоев графитовых электродов, а также электропроводящих бактерий. Такая химическая смесь способна проявлять реакцию, которая указывает на присутствие в воде пестицидов, токсинов и опасных металлов. Стоимость уникальной разработки не превышает двух долларов.
По мнению мирового интернет-сообщества, данная разработка была бы очень кстати в государствах Африки с высокой смертностью из-за некачественной воды.
Британские специалисты нанесли на тестовую полоску несколько слоев графитовых электродов, а также электропроводящих бактерий. Такая химическая смесь способна проявлять реакцию, которая указывает на присутствие в воде пестицидов, токсинов и опасных металлов. Стоимость уникальной разработки не превышает двух долларов.
По мнению мирового интернет-сообщества, данная разработка была бы очень кстати в государствах Африки с высокой смертностью из-за некачественной воды.
Наука
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 14:40