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Британские специалисты создали одноразовый тест для проверки качества воды
Специалисты из Университета Бата, Великобритания, создали простой и в тот же момент уникальный одноразовый тест для проверки качества питьевой воды. Теперь потребитель сможет определить пригодность воды с помощью лакмусовой полоски, способной реагировать на вредные вещества, содержащиеся в ней.

Британские специалисты создали одноразовый тест для проверки качества воды


Британские специалисты нанесли на тестовую полоску несколько слоев графитовых электродов, а также электропроводящих бактерий. Такая химическая смесь способна проявлять реакцию, которая указывает на присутствие в воде пестицидов, токсинов и опасных металлов. Стоимость уникальной разработки не превышает двух долларов.

По мнению мирового интернет-сообщества, данная разработка была бы очень кстати в государствах Африки с высокой смертностью из-за некачественной воды.
Наука
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 14:40
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