Британские специалисты создали одноразовый тест для проверки качества воды

Британские специалисты нанесли на тестовую полоску несколько слоев графитовых электродов, а также электропроводящих бактерий. Такая химическая смесь способна проявлять реакцию, которая указывает на присутствие в воде пестицидов, токсинов и опасных металлов. Стоимость уникальной разработки не превышает двух долларов.По мнению мирового интернет-сообщества, данная разработка была бы очень кстати в государствах Африки с высокой смертностью из-за некачественной воды.