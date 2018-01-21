Новый Mercedes-Benz G-Class будет предложен с «Ночным пакетом»

Судя по опубликованным в сети фотографиям, «Ночной пакет» отлично подходит внедорожнику Mercedes-Benz G-Class ярко-красного цвета. В новый пакет дополнений входит тонировка стёкол, передних и задних фонарей, тёмные акценты также имеются на решётке радиатора, бамперах, корпусах наружных зеркал, на двери багажного отсека и на колёсных дисках.Mercedes-Benz G-Class нового поколения в американских дилерских центрах появится в продаже в конце 2018 года. О ценах и комплектациях нового внедорожника пока не сообщается. При этом известно, что изначально в продажу поступит модификация G550, которая оснащена двигателем V8 с двойным наддувом объёмом 4,0 литра мощностью 414 лошадиных сил.