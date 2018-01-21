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Глава МИД Великобритании: Необходимо обеспечить визит Трампа в Лондон
Руководитель МИД Великобритании Борис Джонсон высказал мнение о необходимости создания условий для визита президента США Дональда Трампа в Лондон, что соответствует интересам Королевства.

Глава МИД Великобритании: Необходимо обеспечить визит Трампа в Лондон


Джонсон напоминает, что Трамп остается законно выбранным главой "величайшей страны", где одна из сильнейших демократических систем в мире. Кроме того, США остаются крупным партнером Великобритании. Отсутствие официального визита Трампа не позволит продуктивно развивать экономические отношения между двумя государствами, приводит свое мнение чиновник в статье газеты Sunday Telegraph.

Ранее Трамп отменил свой февральский визит в Лондон, официально мотивируя свой отказ недовольством работы администрации предыдущего лидера США Барака Обамы, который продал за "бесценок" посольство Америки в британской столице. Американский лидер назвал сделку "плохой". Впрочем, существует мнение, что Трамп опасался массовых протестов.
Политика / Главные новости
Добавил: Юля Карпеченко Вчера, 14:10
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