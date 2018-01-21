Глава МИД Великобритании: Необходимо обеспечить визит Трампа в Лондон
Руководитель МИД Великобритании Борис Джонсон высказал мнение о необходимости создания условий для визита президента США Дональда Трампа в Лондон, что соответствует интересам Королевства.
Джонсон напоминает, что Трамп остается законно выбранным главой "величайшей страны", где одна из сильнейших демократических систем в мире. Кроме того, США остаются крупным партнером Великобритании. Отсутствие официального визита Трампа не позволит продуктивно развивать экономические отношения между двумя государствами, приводит свое мнение чиновник в статье газеты Sunday Telegraph.
Ранее Трамп отменил свой февральский визит в Лондон, официально мотивируя свой отказ недовольством работы администрации предыдущего лидера США Барака Обамы, который продал за "бесценок" посольство Америки в британской столице. Американский лидер назвал сделку "плохой". Впрочем, существует мнение, что Трамп опасался массовых протестов.
Джонсон напоминает, что Трамп остается законно выбранным главой "величайшей страны", где одна из сильнейших демократических систем в мире. Кроме того, США остаются крупным партнером Великобритании. Отсутствие официального визита Трампа не позволит продуктивно развивать экономические отношения между двумя государствами, приводит свое мнение чиновник в статье газеты Sunday Telegraph.
Ранее Трамп отменил свой февральский визит в Лондон, официально мотивируя свой отказ недовольством работы администрации предыдущего лидера США Барака Обамы, который продал за "бесценок" посольство Америки в британской столице. Американский лидер назвал сделку "плохой". Впрочем, существует мнение, что Трамп опасался массовых протестов.
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Добавил: Юля Карпеченко Вчера, 14:10