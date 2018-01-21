Глава МИД Великобритании: Необходимо обеспечить визит Трампа в Лондон

Джонсон напоминает, что Трамп остается законно выбранным главой "величайшей страны", где одна из сильнейших демократических систем в мире. Кроме того, США остаются крупным партнером Великобритании. Отсутствие официального визита Трампа не позволит продуктивно развивать экономические отношения между двумя государствами, приводит свое мнение чиновник в статье газеты Sunday Telegraph.Ранее Трамп отменил свой февральский визит в Лондон, официально мотивируя свой отказ недовольством работы администрации предыдущего лидера США Барака Обамы, который продал за "бесценок" посольство Америки в британской столице. Американский лидер назвал сделку "плохой". Впрочем, существует мнение, что Трамп опасался массовых протестов.