Студенты из Тюмени проходят практику в Сочи
Тюменские студенты в Сочи открыли зимний трудовой сезон, который продлится до третьего февраля этого года. Ученики колледжа водного транспорта на берегу Чёрного моря практикуют официантами.
Четверо студентов из Тюмени, учащиеся в колледже водного транспорта в сервисном отряде «Бриз» проходят практику официантами. Задача молодых людей обеспечить отдыхающим качественное сервисное обслуживание согласно с международными стандартами обслуживания.
Некоторые студенты имеют уже не первый такой опыт. В прошедшем году двое из них проходили практику в гостинице «Ялта-Интурист». Другие два студента получают данный опыт впервые. Сами учащиеся сказали, что это позволяет им пересмотреть свое отношение к избранной специальности.
Четверо студентов из Тюмени, учащиеся в колледже водного транспорта в сервисном отряде «Бриз» проходят практику официантами. Задача молодых людей обеспечить отдыхающим качественное сервисное обслуживание согласно с международными стандартами обслуживания.
Некоторые студенты имеют уже не первый такой опыт. В прошедшем году двое из них проходили практику в гостинице «Ялта-Интурист». Другие два студента получают данный опыт впервые. Сами учащиеся сказали, что это позволяет им пересмотреть свое отношение к избранной специальности.
Общество
Добавил: tantan61 Сегодня, 13:20