Студенты из Тюмени проходят практику в Сочи

Четверо студентов из Тюмени, учащиеся в колледже водного транспорта в сервисном отряде «Бриз» проходят практику официантами. Задача молодых людей обеспечить отдыхающим качественное сервисное обслуживание согласно с международными стандартами обслуживания.Некоторые студенты имеют уже не первый такой опыт. В прошедшем году двое из них проходили практику в гостинице «Ялта-Интурист». Другие два студента получают данный опыт впервые. Сами учащиеся сказали, что это позволяет им пересмотреть свое отношение к избранной специальности.