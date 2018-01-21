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Студенты из Тюмени проходят практику в Сочи
Тюменские студенты в Сочи открыли зимний трудовой сезон, который продлится до третьего февраля этого года. Ученики колледжа водного транспорта на берегу Чёрного моря практикуют официантами.

Студенты из Тюмени проходят практику в Сочи

Четверо студентов из Тюмени, учащиеся в колледже водного транспорта в сервисном отряде «Бриз» проходят практику официантами. Задача молодых людей обеспечить отдыхающим качественное сервисное обслуживание согласно с международными стандартами обслуживания.

Некоторые студенты имеют уже не первый такой опыт. В прошедшем году двое из них проходили практику в гостинице «Ялта-Интурист». Другие два студента получают данный опыт впервые. Сами учащиеся сказали, что это позволяет им пересмотреть свое отношение к избранной специальности.
Общество
Добавил: tantan61 Сегодня, 13:20
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