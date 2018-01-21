Эксперты назвали ТОП-3 самых популярных китайских авто в России
Focus2Move опубликовал ТОП самых востребованных версий, которые относятся к SUV-сегменту. ТОП-15 возглавил японский внедорожник версии Toyota RAV4. Глобальные продажи авто за год увеличились на 11 процентов (до 807 400 экземпляров).
Версия Toyota RAV4 смогла обойти прежнего лидера - Honda CR-V. В прошлом году его продали в количестве 748 050 авто (минус 0,4%). На третьем месте оказался автомобиль Volkswagen Tiguan (703 140 авто; плюс 34,5%). Четвёртое место заняла Hyundai Tuscon (629 680 экземпляров). Пятая позиция досталась Haval H6 (531 980 единиц). На шестом месте расположился Nissan Qashqai (498 850 авто). Потом следует Nissan Rogue (449 990 авто), а также X-Trail (426 100 машин).
ТОП-10 замыкают KIA Sportage (425 470 авто), Mazda CX-5 (408 420 авто), Ford Escape (375 940 авто), Chevrolet Equinox (371 180 машин), Toyota Highlander (342 160 единиц), Honda HR-V (337 210 экземпляров), GAC Trumpchi GS4 (336 033 автомобилей).
Версия Toyota RAV4 смогла обойти прежнего лидера - Honda CR-V. В прошлом году его продали в количестве 748 050 авто (минус 0,4%). На третьем месте оказался автомобиль Volkswagen Tiguan (703 140 авто; плюс 34,5%). Четвёртое место заняла Hyundai Tuscon (629 680 экземпляров). Пятая позиция досталась Haval H6 (531 980 единиц). На шестом месте расположился Nissan Qashqai (498 850 авто). Потом следует Nissan Rogue (449 990 авто), а также X-Trail (426 100 машин).
ТОП-10 замыкают KIA Sportage (425 470 авто), Mazda CX-5 (408 420 авто), Ford Escape (375 940 авто), Chevrolet Equinox (371 180 машин), Toyota Highlander (342 160 единиц), Honda HR-V (337 210 экземпляров), GAC Trumpchi GS4 (336 033 автомобилей).
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Добавил: tantan61 Сегодня, 13:00