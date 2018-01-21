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Светлане Ходченковой исполнилось 35 лет
Известная российская актриса Светлана Ходченкова отмечает сегодня свое 35-летие, по-прежнему участвуя многочисленных телепроектах, спектаклях, фильмах.

Светлане Ходченковой исполнилось 35 лет


Светлана дебютировала в киноленте Станислава Говорухина «Благословите женщину». За ведущую роль в этой ленте Ходченкову номинировали на кинопремию «Ника».

Свое профессиональное образование актриса получила в Щукинском училище. Работы с участием Светланы пользуются большим вниманием и любовью обозревателя. Каждую работу звезды российского кино и театра поклонники встречают с нетерпением: «Служебный роман. Наше время», «Любовь в большом городе», «Нулевой километр» и другие.

Что касается личной жизни Светланы Ходченковой, то в данный момент общественность не наблюдает бурных романов. Актриса была замужем за Владимиром Яглычем, с которым училась в одном институте. Но через шесть лет пара порвала отношения. В 2011 году бизнесмен Георгий Петришин сделал предложение Светлане, однако до свадьбы так и не дошло, пара рассталась.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 12:20
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