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Американец «расчищал» снег огнеметом
В штате Вирджиния тамошний житель без всякой задней мысли позарился на лавры Герострата: стал «знаменитым» вследствие использования огнемета в качестве снегоуборочного инструмента.

Американец «расчищал» снег огнеметом


Нужно признать: в находчивости и изобретательности мужчине не откажешь. Есть такая точка зрения, что, мол, технический прогресс человечества и достижения в других областях, есть следствием стремления этого самого человека облегчить себе жизнь. Другими словами, прогресс обязан во многом лености человека. Так вот, как объяснил новоиспеченный изобретатель местному изданию Breitbart, утром он поленился продолжать поиски снеговой лопаты после того как наткнулся в гараже на огнемет. И тут его осенило: а не замахнуться ли нам на… ну, и дальше по тексту.

Словом процедуру уборки снега он превратил не то в игру, не то в аттракцион: привлек внимание соседей, прохожих, журналистов и… правоохранителей. Службисты безопасности попросили соотечественника впредь предупреждать их своем намерении об уборке снега. Может, помогут чем…
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Добавил: George21 Сегодня, 12:10
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