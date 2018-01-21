Ford снизил цены на обновленный кроссовер Kuga в Китае

В Поднебесной обновлённый кроссовер Ford Kuga предлагается с бензиновыми турбомоторами объёмом 1,5 и 2,0 литра производительностью 181 и 245 «лошадей». В качестве трансмиссии выступает 6-скоростной «автомат». Привод у автомобиля может быть полным и передним.В оснащение базовой модификации входит система стабилизации, функция помощи при спуске, 7 подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, бесключевой доступ в салон, запуск двигателя с кнопки, система контроля тяги.Дорогие комплектации имеют панорамную крышу, адаптивный круиз-контроль с предотвращением столкновений, беспроводную зарядку гаджетов, мультимедийную систему с поддержкой Android Auto и Apple Car Play.