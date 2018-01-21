Samsung разблокирует FM-радио на своих гаджетах

Такая скромная функция как FM-радио некоторым пользователям смартфонов может пригодиться. Многие люди, передвигаясь на работу или занимаясь повседневными делами, предпочитают включать радио, чтобы послушать музыку или новостные ленты. Поэтому блокировка технологии в гаджетах от Samsung не добавляет конкурентоспособности южнокорейским аппаратам.В настоящий момент функция FM-радио скрыта в прошивке, однако, по данным портала AKKet, в ближайшее время технология станет вновь доступна для всех пользователей. Радио позволяет экономить интернет-трафик, а также весьма скромно использует ресурсы батареи устройства. Одновременно в случае ЧС во всех странах мира именно радио остается доступным источником информации.