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Экономист Александр Виноградов: Криптоиндустрия наконец-то начала взрослеть
Экономист Александр Виноградов, сделал вывод, что после падения криптовалюты далее будет не крах, а разделение рынка. Стабилизация bitcoin, по мнению эксперта крипторынка Светланы Лобаревой из компании business.bitclubproject.com пойдет за счет специализации электронной валюты на уровне востребованности уже в ближайший год.

После падения всех криптовалют из-за скоординированной психологической атаки государственных структур и отдельных игроков финансового рынка, электронная валюта постепенно входит в рост. При этом риск высокой степени волатильности остается.

Например, биткоин останется на уровне психологии - "золотым эквивалентом" только за счет того, что он был "Первым!"; Etherium останется в системе за счет своего универсального программного обеспечения. При этом отдельные ISO от крупнейших интернtт-игроков (например намеченная к выпуску альткоина от Telegram) - будет востребована за счет солидного эмитента - считает Лобарева из business.bitclubproject.com. Потому, считает и экономист Виноградов, будущее у этого рискованного рынка есть.

Экономист Александр Виноградов: Криптоиндустрия наконец-то начала взрослеть
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 12:00
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