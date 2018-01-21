Экономист Александр Виноградов: Криптоиндустрия наконец-то начала взрослеть

После падения всех криптовалют из-за скоординированной психологической атаки государственных структур и отдельных игроков финансового рынка, электронная валюта постепенно входит в рост. При этом риск высокой степени волатильности остается.Например, биткоин останется на уровне психологии - "золотым эквивалентом" только за счет того, что он был "Первым!"; Etherium останется в системе за счет своего универсального программного обеспечения. При этом отдельные ISO от крупнейших интернtт-игроков (например намеченная к выпуску альткоина от Telegram) - будет востребована за счет солидного эмитента - считает Лобарева из business.bitclubproject.com. Потому, считает и экономист Виноградов, будущее у этого рискованного рынка есть.