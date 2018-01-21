Интернет магазины зарабатывают на продаже данных о покупателях
Наиболее популярными интернет-магазинами Великобритании велась торговля информацией о зарегистрированных покупателях. Среди распространителей данных в пользу посторонних лиц, оказался всеми известный сайт Amazon, сообщается в издании Times.
Как рассказали эксперты из аналитической компании Evidon, некоторыми ресурсами разработаны несколько десятков тысяч средств, организованных для отслеживания операций клиентов. Подобное можно встретить на Marks & Spencer, Mothercare, Debenhams, House of Fraser, Amazon и Boots. Действия заключаются в получении информации о IP-адресе покупателя, данные местонахождения, непосредственном устройстве, а так же браузере, который использует пользователь.
Лицами, получившими от интернет-магазинов сведения, информация могла использоваться в механизмах контекстной рекламы или слежении за действиями клиентов магазинов.
Как отмечено изданием, одной из компаний, созданы несколько видеороликов, на которых воспроизведены действия некоторых клиентов на сайтах.
Как рассказали эксперты из аналитической компании Evidon, некоторыми ресурсами разработаны несколько десятков тысяч средств, организованных для отслеживания операций клиентов. Подобное можно встретить на Marks & Spencer, Mothercare, Debenhams, House of Fraser, Amazon и Boots. Действия заключаются в получении информации о IP-адресе покупателя, данные местонахождения, непосредственном устройстве, а так же браузере, который использует пользователь.
Лицами, получившими от интернет-магазинов сведения, информация могла использоваться в механизмах контекстной рекламы или слежении за действиями клиентов магазинов.
Как отмечено изданием, одной из компаний, созданы несколько видеороликов, на которых воспроизведены действия некоторых клиентов на сайтах.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 10:06