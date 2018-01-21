Интернет магазины зарабатывают на продаже данных о покупателях

Как рассказали эксперты из аналитической компании Evidon, некоторыми ресурсами разработаны несколько десятков тысяч средств, организованных для отслеживания операций клиентов. Подобное можно встретить на Marks & Spencer, Mothercare, Debenhams, House of Fraser, Amazon и Boots. Действия заключаются в получении информации о IP-адресе покупателя, данные местонахождения, непосредственном устройстве, а так же браузере, который использует пользователь.Лицами, получившими от интернет-магазинов сведения, информация могла использоваться в механизмах контекстной рекламы или слежении за действиями клиентов магазинов.Как отмечено изданием, одной из компаний, созданы несколько видеороликов, на которых воспроизведены действия некоторых клиентов на сайтах.