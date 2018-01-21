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Интернет магазины зарабатывают на продаже данных о покупателях
Наиболее популярными интернет-магазинами Великобритании велась торговля информацией о зарегистрированных покупателях. Среди распространителей данных в пользу посторонних лиц, оказался всеми известный сайт Amazon, сообщается в издании Times.

Как рассказали эксперты из аналитической компании Evidon, некоторыми ресурсами разработаны несколько десятков тысяч средств, организованных для отслеживания операций клиентов. Подобное можно встретить на Marks & Spencer, Mothercare, Debenhams, House of Fraser, Amazon и Boots. Действия заключаются в получении информации о IP-адресе покупателя, данные местонахождения, непосредственном устройстве, а так же браузере, который использует пользователь.
Интернет магазины зарабатывают на продаже данных о покупателях


Лицами, получившими от интернет-магазинов сведения, информация могла использоваться в механизмах контекстной рекламы или слежении за действиями клиентов магазинов.

Как отмечено изданием, одной из компаний, созданы несколько видеороликов, на которых воспроизведены действия некоторых клиентов на сайтах.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 10:06
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