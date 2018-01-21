В Рязани заработали катки на Московском шоссе и площади Победы

Возле катков работают пункты проката коньков и ярмарочные домики, в которых можно купить разные выпечки и горячие напитки. В выходные проходят развлекательные программы. У катка на Московском шоссе в 14:00 на площади Победы с 17.00. Для посетителей ледовых площадок будут проводиться разные развлекательные мероприятия. На площади Победы работают аниматоры на Московском шоссе - спортивные конкурсы.В ближайшие дни на Лыбедском бульваре откроется еще одна ледовая площадка, также ведутся работы по заливке катка в Лесопарке. Работы по реализации проекта „Городские катки“ организованы с поручением и.о. главы рязанской администрации Сергея Карабасова.