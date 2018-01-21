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Маленький внедорожник VW T-Cross ожидает дебюта в рамках парижского автосалона
Небольшая версия внедорожника Volkswagen T-Cross, представляет собой серийную модель концептуального T-Cross Breeze. Её общественности представят осенью в рамках парижского автосалона.

Маленький внедорожник VW T-Cross ожидает дебюта в рамках парижского автосалона

Тогда же озвучат технические характеристики, а также стоимость этого автомобиля. Касательно внешних характеристик и технического оснащения Volkswagen T-Cross нет пока информации. Анализируя возможные усовершенствования специалисты сходятся во мнении, что компактная версия внедорожника не получит внушительного мотора. По всей видимости, в модели не будет полного привода. Много перейдёт в авто от концепта T-Cross Breeze, поэтому нужно ожидать очень яркую расцветку салона и кузова. Пока нет данных, будут ли это авто поставлять на российский рынок.

Согласно предположениям Volkswagen T-Cross выступит прямым конкурентом, имеющимся уже на авторынке Peugeot 2008 и Nissan Juke. Старт продаж ожидается уже до конца текущего года.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 09:55
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