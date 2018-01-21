АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Северные бесы: Икотка всегда считалась неизлечимой болезнью и возникала после подселения темной сущности
EUR 69.40 USD 56.59
Курс валют на 20.01.2018

Fortune: Apple - самая уважаемая компания в мире
Популярный деловой журнал Fortune представил рейтинг самых уважаемых корпораций в мире, где первое место отдано американскому гиганту Apple. Фирма из Купертино лидирует 11 лет подряд.

Fortune: Apple - самая уважаемая компания в мире


Американский онлайн-ритейлер Amazon занял вторую строчку рейтинга второй год подряд, а холдинг из США Alphabet, владеющий Google, на третьей строчке именитого списка. На пятой позиции основалась американская сеть кофеен Starbucks, далее следует финансовый конгломерат в сфере развлечений The Walt Disney Company.

"Счастливое" седьмое место досталось еще одной американской компании - Microsoft, специализирующейся на компьютерном обеспечении. На восьмой позиции - американская авиакомпания в сегменте бюджетных перевозок Southwest Airlines, чья история отсчитывается с 1971 года. Лидер в области доставок Federal Express на девятом месте. Замыкает ТОП-10 американский банковский холдинг JPMorgan Chase.
Технологии
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 12:00
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Студенты из Тюмени проходят практику в Сочи
Great Wall вывела на рынок новый кроссовер Haval
Эксперты назвали ТОП-3 самых популярных китайских
Samsung разблокирует FM-радио на своих гаджетах
Ford снизил цены на обновленный кроссовер Kuga в
Сергей Коршунов: Россия хочет покорить мир
Просмотреть все новости