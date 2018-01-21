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Экономист Миркин: За 22 года из России вывезли 717 млрд долларов
За годы "реформ"у каждого жителя страны украли от $5000 (более 280 000 рублей). Общая сумма, по подсчетам экономиста Якова Минкина, составит к 2020 году один триллион долларов.

Общую сумму вывоза капитала из России за годы "реформ" высчитал по официальному "Бюллетеню банковской статистики" Центробанка экономист Яков Миркин. По его словам получилась сумма в $717 млрд. Из них 2/3 была вывезена с помощью офшорных и других схем за последние 6 лет. Кроме того, он опубликовал уточняющие данные: за 1994 – 1998 - украдено $81 млрд; за 1999 – 2009 – $147 млрд; 2010 – 2013 - вывезено $228 млрд; 2014 – 2017 – $260 млрд; за период с 2014 по 2017 год включительно открытых данных нет.

В период стагнации экономики и системного структурного кризиса (по утверждению Германа Грефа, главы Сбербанка) - эти цифры могут быть еще больше. Другие экономисты считают, что сумма можем быть гораздо значительнее, потому что только в США заявили, что российских "грязных денег" у них - $1 трлн. И в этом году они, скорее всего, будут после расследования и суда - конфискованы в пользу государства.

Экономист Миркин: За 22 года из России вывезли 717 млрд долларов
Экономика
Добавил: Valeriy Сегодня, 11:20
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