Экономист Миркин: За 22 года из России вывезли 717 млрд долларов

Общую сумму вывоза капитала из России за годы "реформ" высчитал по официальному "Бюллетеню банковской статистики" Центробанка экономист Яков Миркин. По его словам получилась сумма в $717 млрд. Из них 2/3 была вывезена с помощью офшорных и других схем за последние 6 лет. Кроме того, он опубликовал уточняющие данные: за 1994 – 1998 - украдено $81 млрд; за 1999 – 2009 – $147 млрд; 2010 – 2013 - вывезено $228 млрд; 2014 – 2017 – $260 млрд; за период с 2014 по 2017 год включительно открытых данных нет.В период стагнации экономики и системного структурного кризиса (по утверждению Германа Грефа, главы Сбербанка) - эти цифры могут быть еще больше. Другие экономисты считают, что сумма можем быть гораздо значительнее, потому что только в США заявили, что российских "грязных денег" у них - $1 трлн. И в этом году они, скорее всего, будут после расследования и суда - конфискованы в пользу государства.