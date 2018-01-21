Вследствие проблем с контролем выбросов отзовут 127 000 авто Audi

В некоторых версиях с дизельным двигателем используют механизм, отключающий ограничение, требуемое для соблюдения норм, касающихся выбросов газов. Федеральное ведомство по авто ФРГ в декабре этого года по всему миру отозвало примерно 57 600 авто Volkswagen Touareg с 3-литровыми дизельными моторами вследствие несоответствия в работе имеющейся системы очистки отработанных газов. В свою очередь Audi принадлежит известному немецкому автоконцерну Volkswagen, который оказался в центре скандала.Между тем в авто от Volkswagen обнаружили ПО, позволяющее уменьшить показатели наличия вредных веществ в выделяемых выхлопных газах авто с дизельными моторами. Так авто превышали уровень загрязнения окружающей среды в тридцать/сорок раз.