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В Китае археологи нашли останки ребенка времен палеолита
Останки ребенка, найденные археологами в Китае в 2017 году, относятся к временам палеолита. Двухлетний представитель Поднебесной проживал примерно 11 тыс. лет назад, утверждают ученые, чьи слова приводит агентство "Синьхуа".

В Китае археологи нашли останки ребенка времен палеолита


Еще в 2016 году археологи отыскали порядка 40 пещер с артефактами времен палеолита. В 2017 году в одном из углублений ученым удалось найти человеческие останки, которые после идентификации по ДНК оказались костями двухлетнего ребенка. Одновременно на территории раскопок были найдены орудия труда времен каменного века и неолита, в том числе изделия из костей и предметы для охоты.

Полученные артефакты позволят археологам точнее восстановить образ жизни и бытовой уклад первобытных общин, проживавших в Китае примерно 11 тыс. лет назад до начала процесса возделывания сельскохозяйственных земель.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 11:40
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