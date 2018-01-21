В Китае археологи нашли останки ребенка времен палеолита

Еще в 2016 году археологи отыскали порядка 40 пещер с артефактами времен палеолита. В 2017 году в одном из углублений ученым удалось найти человеческие останки, которые после идентификации по ДНК оказались костями двухлетнего ребенка. Одновременно на территории раскопок были найдены орудия труда времен каменного века и неолита, в том числе изделия из костей и предметы для охоты.Полученные артефакты позволят археологам точнее восстановить образ жизни и бытовой уклад первобытных общин, проживавших в Китае примерно 11 тыс. лет назад до начала процесса возделывания сельскохозяйственных земель.