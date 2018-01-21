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Энтузиасты-астрономы за 2 суток открыли двойник Солнечной системы
Группа энтузиастов-астрономов в составе 10 тыс. человек всего за 2 суток открыли систему планет, которая весьма напоминает Солнечную систему. Планетарное образование K2-138 расположено на удалении в 620 св.л. от Земли, информирует портал The Independent.

Энтузиасты-астрономы за 2 суток открыли двойник Солнечной системы


Команда ученых-любителей объединила мощности своих домашних ПК для аналитики данных о 280 тыс. планетарных систем, некогда открытых телескопом "Кеплер". После завершения процедуры была найдена система, похожая на Солнечную систему, в которой вокруг звезды вращаются около пяти планет, чей размер сопоставим с Землей или Нептуном.

На каждый потенциальный шумовой сигнал смотрело как минимум 10 человек, а для дальнейшего исследования нужно было набрать примерно 90% голосов "за" продолжение изучения данной точки. Люди со всего мира могли присоединиться к акции, отделяя транзитные сигналы планет от обычного шума.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 11:30
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