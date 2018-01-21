Энтузиасты-астрономы за 2 суток открыли двойник Солнечной системы

Команда ученых-любителей объединила мощности своих домашних ПК для аналитики данных о 280 тыс. планетарных систем, некогда открытых телескопом "Кеплер". После завершения процедуры была найдена система, похожая на Солнечную систему, в которой вокруг звезды вращаются около пяти планет, чей размер сопоставим с Землей или Нептуном.На каждый потенциальный шумовой сигнал смотрело как минимум 10 человек, а для дальнейшего исследования нужно было набрать примерно 90% голосов "за" продолжение изучения данной точки. Люди со всего мира могли присоединиться к акции, отделяя транзитные сигналы планет от обычного шума.